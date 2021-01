Negen jaar cel geëist tegen oppasvader van overleden baby Brunssum

Tegen de oppas van de overleden baby Fabian uit Brunssum is negen jaar gevangenisstraf geëist. De 36-jarige man zou de vijf maanden oude baby door elkaar hebben geschud en tegen zijn hoofd hebben geslagen.

De baby kwam op 11 oktober 2017 om in de woning van zijn oppasouders in Brunssum. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat hij was overleden aan het 'shaken baby-syndroom'.

De 36-jarige man en zijn 33-jarige vrouw claimen dat er sprake was van een ongeluk, schrijft 1Limburg. Hun zoon zou het campingbedje waarin Fabian sliep omver hebben getrokken. Door die klap zou de oppasbaby zijn overleden. Volgens deskundigen past het letsel van de baby niet bij een ongeluk.

Taakstraf geëist tegen vrouw

Ook de ouders geloven niet dat er sprake is van een ongeluk. Hun advocaat eist voor beide ouders een vergoeding van 30.000 euro shockschade. "Moeder heeft gezien hoe haar zoon op een brancard naar buiten werd gebracht. Vader was voor zijn werk in Den Haag, is met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam te laat. Fabian was overleden", aldus advocaat Floor Oehlen.

Het Openbaar Ministerie zegt dat er te weinig bewijs is om de vrouw te vervolgen voor de doodslag. Zij hoorde wel een taakstraf van 60 uur tegen zich eisen voor het mishandelen van haar eigen zoon in september. Ze zou het jongetje onder meer hebben geslagen en geschopt.