'Democraten, geen lange adempauze! Lijm de relatie met Trumps achterban'

Terwijl de meest radicale Trump-aanhang op 6 janauari het Capitool bestormde, stonden er buiten nog eens duizenden van zijn kiezers die zonder geweld demonstreerden. En ook van hen, én van de ruim 70 miljoen Trump-kiezers elders in het land, is Joe Biden aanstaande woensdag president.

Eergevoel en schaamte

Hochschild bracht vijf jaar door tussen inwoners van een arme moerasdelta in Louisiana. Ze vroeg zich af waarom er daar zo weinig steun was voor milieuregelgeving, terwijl talloze petrochemische fabrieken hun troep in de rivieren loosden. Al snel kwam ze erachter dat voor veel inwoners niet-materiële zaken zoals religie sterker wogen dan economische motieven. En eergevoel, én het spiegelbeeld daarvan: schaamte.

De sociologe schreef er een boek over: Strangers In Their Own Land, dat in het verkiezingsjaar 2016 verscheen. Na Trumps overwinning schoot het naar de top van de bestsellerlijsten. Progressief Amerika klampte zich aan het boek vast: wie Hochschild had gelezen, snapte waar het was misgegaan.

Interesse in hun motieven

Nu blikt ze terug, op het moment dat Washington is veranderd in een fort. Nog steeds vraagt Hochschild om empathie, ook voor de Capitool-bestormers. "Niet voor die neonazi's die er tussenzaten, maar wel voor die duizenden mensen met Make America Great Again-petjes achter hen."

Empathie tonen, zegt Hochschild, is iets anders dan excuses zoeken. "Maar deze mensen gaan niet weg. Het enige dat we kunnen doen, is interesse tonen in hun motieven en met ze in gesprek blijven."