Een op de drie gevangenen in Ter Apel positief getest

Een op de drie gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel is besmet met corona. Van de 407 mensen die er zitten, zijn er 137 positief getest, heeft Justitie bekendgemaakt. Vorige week ging de PI in quarantaine nadat er meerdere besmettingen waren vastgesteld.

Op advies van de GGD blijven de besmette gedetineerden in ieder geval de komende week in quarantaine. Voor degenen die negatief getest zijn, is vandaag weer een, beperkt, dagprogramma opgestart.

In de PI Ter Apel zitten mensen die illegaal in Nederland verblijven en verdacht worden van een misdrijf, of ervoor veroordeeld zijn. Na het uitzitten van hun straf worden ze uitgezet naar hun land van herkomst.

Ook Nieuwegein

Ook in Nieuwegein is de volledige penitentiaire inrichting in quarantaine geplaatst. Dat gebeurde nadat één gedetineerde positief was getest. Nadat iedereen in de inrichting was getest, bleken er twintig besmettingsgevallen te zijn. Hoelang de quarantaine hier duurt is nog niet duidelijk.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft in maart vorig jaar al maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo worden nieuwe gedetineerden acht dagen in quarantaine geplaatst en wordt bezoek slechts achter glas ontvangen.

Ook draagt het personeel een mondkapje bij contact met mogelijk besmette gedetineerden of waar het niet mogelijk is om afstand te houden.