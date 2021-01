Politie schiet iemand neer bij politiebureau in Den Bosch

Bij een politiebureau in Den Bosch is iemand neergeschoten door de politie. De gewonde is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het schietincident vond rond 14.45 uur plaats bij het bureau aan de Vogelstraat. Er zou iemand hebben geprobeerd om met een mes het politiebureau binnen te gaan, waarna die werd neergeschoten door een agent, meldt Omroep Brabant.

Een woordvoerder van de politie kan dat nog niet bevestigen. Ze hoopt snel meer duidelijkheid te kunnen geven over het schietincident. Het politiebureau is afgesloten.