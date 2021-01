Aantal nieuwe besmettingen daalt weer onder de 5000

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4822 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 784 minder dan gisteren. Het is ook het laagste aantal sinds 1 december. Op 12 januari daalde het aantal nieuwe besmettingen voor het laatst onder de 5000.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 2434 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2384), van wie 690 op de IC (gisteren: 676), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

2434 coronapatiënten in het ziekenhuis

De ziekenhuisbezetting name de afgelopen dagen weliswaar iets toe, maar op weekbasis was de daling 8 procent. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, verwacht dat de daling de komende weken nog doorzet. Daarna is er weer kans op een stijging, vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus.

Bij het RIVM werden 59 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er 43. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 94 doden per dag, tegen 105 doden per dag een week eerder.