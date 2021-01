Podcast De Dag: de vrouwen met wie Joe Biden zich omringt

Je zou het door de dreigende situatie rond de machtsoverdracht bijna vergeten, maar aankomend president Joe Biden is de afgelopen tijd ook druk bezig geweest met het samenstellen van een ministersploeg en Witte Huis-staf. Zoals in de campagne beloofd, is het een ploeg die divers is wat betreft de achtergronden van mensen, de verhouding tussen mannen en vrouwen en jong en oud. Journalist en Amerikadeskundige Laila Frank bespreekt in podcast De Dag wie de vrouwen zijn met met wie Biden zich omringt en die voor hem belangrijk zijn.

De belangrijkste vrouw in zijn leven is toch wel Jill Biden, zijn echtgenote. Zij behoudt als eerste first lady ooit haar eigen baan, maar heeft op de achtergrond ook een politieke stem. Historisch is de keuze voor aankomend vice-president Kamala Harris. Daarnaast bestaat ook het hele communicatieteam van Biden uit vrouwen en maakte hij in zijn ministersploeg ook opvallende keuzes. Wie zijn, kortom, de vrouwen die de regering-Biden de komende jaren sterk moeten gaan maken?