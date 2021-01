Zeldzame zwarte zeehond aangespoeld in Noordwijk

In Noordwijk werd afgelopen weekend een zeldzame zwarte zeehond gevonden. Het jonge dier was erg verzwakt en werd daarom overgebracht naar de zeehondenopvang A Seal in Stellendam.

Nooit eerder werd bij de zeehondenopvang een volledig zwarte zeehond binnengebracht. "Het is een grijze zeehond met melanisme, dat is het tegenovergestelde van albinisme. Door een genetische afwijking maakt het dier te veel van het pigment melanine aan, wat resulteert in een zwarte vacht. "Alleen op het het uiterste puntje van de staart heeft de zeehond wat witte plukjes", vertelt de woordvoerder van de opvang. Ze gaven de zeehond daarom de toepasselijke naam 'Melanie'.

Melanie is nog wel verzwakt maar sterkt in de zeehondenopvang: