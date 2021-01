Neville stopt per direct als bondscoach Engelse voetbalsters

Phil Neville houdt het per direct voor gezien als bondscoach van de Engelse voetbalsters. De 43-jarige Neville, oud-speler van Manchester United en Everton en 59-voudig Engels international, gaat naar verluidt aan de slag bij Inter Miami. Dat is de club van voormalig ploeggenoot David Beckham.

De Engelse bond FA zal een interim-coach aanstellen om het vrouwenelftal de komende maanden te begeleiden. Onder meer de Olympische Spelen in Tokio staan op het programma.

Nog geen Wiegman

Na de Spelen wordt Sarina Wiegman, die sinds begin 2017 de Nederlandse vrouwen onder haar hoede heeft, de bondscoach van Engeland. De 51-jarige Wiegman werd vorig jaar zomer door de FA aangesteld. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat ze eerder aan haar nieuwe baan zal beginnen.

Engeland haalde op het afgelopen WK, in 2019 in Frankrijk, de halve finales. Daarin werd de ploeg geklopt door de Verenigde Staten, die in de finale ook Oranje de baas was.