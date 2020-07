Hoogspanning bij herstart Amerikaanse sport: 'Virus is in de bubbel gekomen'

De velden van Miami Heat zijn door alle ploegen gebruikt om te trainen - Getty Images

Het pretpark Disney World in Orlando moet the most magical place on earth zijn, voor wie er komt voor een dagje vertier. Maar voor de voetballers van de MLS en NBA-basketballers is het complex deze dagen een 'coronabubbel', waar ze voorlopig langere tijd en in bittere ernst moeten leven. De Amerikaanse sporten komen na een gedwongen pauze van vier maanden weer op gang. Afgelopen nacht was in Orlando de herstart van de Major League Soccer en de basketballers trainen op hetzelfde complex om daar vanaf 30 juli ook weer wedstrijden te spelen. De Major League Baseball, National Football League en National Hockey League willen eveneens snel weer beginnen. En dat terwijl de Verenigde Staten het coronavirus nog lang niet onder controle hebben. Bubbel is lek Sterker, in de staat Florida, waar Orlando ligt, komen er dagelijks duizenden nieuwe coronagevallen bij. Het verhinderde de voetballers en basketballers niet om toch af te reizen. Ze leven afgeschermd van de maatschappij in hun eigen bubbel, die helaas niet zo virusvrij als gehoopt blijkt te zijn.

Wanneer beginnen de grote Amerikaanse sporten? NBA basketbal: 22 teams hervatten de competitie op 30 juli op een afgesloten locatie in Orlando. De play-offs staan voor 17 augustus gepland en de finale begint op 30 september. MLB honkbal: het uitgestelde seizoen begint op 23 of 24 juli en wordt in verkorte vorm zonder publiek afgewerkt. De World Series beginnen al op 20 oktober. Het aantal wedstrijden is teruggebracht van 162 naar 60. NFL American Football: het seizoen begint op 10 september, de oorspronkelijke datum. Mogelijk met toeschouwers. De Super Bowl is op 7 februari. Er ligt een plan klaar om de competitie korter te maken als dat nodig is. NHL ijshockey: er is een protocolakkoord om het seizoen te hervatten. Eind juli of begin augustus. Geen regulier seizoen, maar 24 teams in uitgebreidere play-offs. De Stanley Cup zou dan in oktober zijn. MLS voetbal: is alweer begonnen met het 'MLS is Back'-toernooi in Orlando. Dat eindigt op 11 augustus. Wat er met de reguliere competitie gebeurt, is nog niet duidelijk.

Voetbalploeg FC Dallas trok zich maandag terug uit de MLS, omdat tien spelers en een staflid positief waren getest op corona. Hetzelfde lot lijkt Nashville SC te wachten met vijf besmette spelers. Ook bij andere teams lopen nog onderzoeken. Epidemioloog maakt zich zorgen Het baart de Amerikaanse epidemioloog Zachary Binney de nodige zorgen: "Hoe meer gevallen, hoe groter de kans dat iemand in een competitie ziek wordt als je geen strikte protocollen hebt. Dan is de kans op een uitbraak groter." "Ik ben voorzichtiger geworden als ik kijk naar de MLS-bubbel in Orlando", gaat epidemioloog Binney verder. "Geen van de spelers heeft de ziekte daarbinnen opgelopen, maar het virus heeft zich toch weten te manifesteren op het complex omdat mensen vlak voor vertrek besmet raakten." Eenmaal binnen, werden spelers pas ziek en besmetten ze zo hun eigen veilige omgeving. Bekijk in de videocarrousel hieronder beelden van Zachary Binney en Atlanta-coach Frank de Boer.

Binney vreest voor de uitkomsten van de nog afgenomen tests bij de voetbalteams. "Als die ook positief zijn, moet je concluderen dat de bubbel niet werkt en moet de MLS het toernooi afblazen", vindt Binney. NBA-spelers hebben amper bewegingsruimte Net als de voetballers worden in Orlando ook de NBA-spelers afgesloten van de buitenwereld. Een aantal van 's werelds best betaalde sporters die drie maanden lang amper bewegingsruimte hebben, als dat maar goed gaat. Diverse teams hebben voor vertrek al coronagevallen gemeld.

En dan is er nog de scepsis bij sommige spelers, die al hebben laten weten er weinig vertrouwen in te hebben dat alles volgens plan en protocol zal verlopen. "Ik doe niks anders dan in mijn kamer zitten en videospelletjes spelen. Maar ik weet niet of mijn collega's dat ook zullen doen", zei Joel Embiid, sterspeler van de Philadelphia 76ers. Roomservice en verpakt eten Alle teams komen deze week aan in het Disney-hotel in Orlando en mogen daar de eerste paar dagen niet uit. Fysiek contact is niet toegestaan. Als alle spelers de coronatests hebben doorstaan, mogen ze samen trainen. Familie en vrienden zijn niet welkom. Het zijn strenge voorwaarden, waarover het gemopper ook al is begonnen. Troy Daniels van de Denver Nuggets plaatste op Instagram een - inmiddels verwijderde - foto van zijn verpakte avondmaaltijd, die in een vliegtuig niet zou misstaan. Het was niet waar hij op had gehoopt en wat de NBA-sterren zijn gewend.