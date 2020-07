Opnieuw drie verdachten opgepakt na vuurwerkgeweld Breda

De politie heeft drie jongeren aangehouden die worden verdacht van extreem vuurwerkgeweld, tijdens de jaarwisseling in Breda. In mei meldden zich ook al twee jongeren die met zwaar vuurwerk de politie te lijf waren gegaan in een woonwijk.

De drie nieuwe verdachten zijn deze week gearresteerd. Twee van hen werden dinsdag aangehouden; de derde is vanochtend opgepakt, meldt Omroep Brabant. Hun leeftijd varieert van 14 tot 18 jaar.

Tijdens de jaarwisseling ging het vooral mis in de Bredase wijk Hoge Vucht. De politie ging daarheen omdat een groep van ongeveer twintig jongeren een mobiele beveiligingscamera aan het vernielen was. Toen agenten de straat in reden, werden ze opgewacht door groepjes jongeren met zwaar vuurwerk en brandbommen.

Agenten moesten vluchten

Uit bewakingsbeelden blijkt volgens de politie duidelijk dat het om een gerichte actie tegen agenten gaat. "Je ziet dat jongeren de agenten stonden op te wachten, die de straat in kwamen rijden. Het was dus niet zo dat de jongeren zich pas later tegen de agenten keerden", aldus een politiewoordvoerder destijds. "Agenten moesten vluchten voor brandbommen."

Burgemeester Paul Depla zei naar aanleiding van het geweld dat hij een algeheel vuurwerkverbod in Hoge Vucht overweegt.

De politie heeft meermalen aandacht gevraagd voor de zaak in de tv-programma's Opsporing Verzocht en Bureau Brabant. Of dat tot de aanhouding van de vijf jongeren heeft geleid, is (nog) onbekend.