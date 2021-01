Onvrede in tennisbubbel over Djokovic, Nadal en Williams: 'Wat denkt hij nou?'

Rafael Nadal komt aan in Adelaide - Getty Images

Het rommelt in de tenniswereld. In aanloop naar de Australian Open zijn er niet alleen 72 spelers in isolatie gestopt (onder wie de Nederlander Botic van de Zandschulp), er is ook kritiek op de topspelers. Onder anderen Rafael Nadal, Novak Djokovic en Serena Williams bereiden zich rond een demonstratie-evenement in Adelaide voor op de Australian Open, terwijl de rest van de tennissers hun quarantaine van twee weken uitzit in Melbourne. Onder compleet andere omstandigheden. Irritatie over topspelers in appgroep "Zij zijn met privé-vluchten gekomen, lopen minder risico, kunnen meer trainen, meer fitnessen en hebben meer vrijheden. Dat verschil voelen we wel", aldus dubbelspelspecialist Matwé Middelkoop afgelopen weekend in Langs de Lijn. Die voorkeursbehandeling leidt tot ergernis bij veel tennissers. "We hebben een app-groep en daarin wordt wel besproken dat de topspelers ons niet in bescherming nemen. Wij voelen ons niet gesteund."

Nu blijkt dat Djokovic wel een brief heeft gestuurd naar de toernooidirecteur van de Australian Open, waarin hij vraagt om meer vrijheden voor de tennissers in Melbourne. Ook dat wordt hem niet in dank afgenomen. "Dat was een egoïstische, politieke zet van Djokovic. Alleen maar bedoeld om populairder te worden", haalt de Australische oud-tennisser Sam Groth uit naar de nummer één van de wereld. "Hij stelde voor dat de quarantaine korter zou worden en dat de spelers in privéhuizen met tennisbanen moeten kunnen zitten. Wat denkt hij nou? Dat we hier zeggen: tuurlijk, Novak, alles wat je wilt. Ongelooflijk", aldus Groth. Muis op de hotelkamer Het gros van de spelers is ondergebracht in hotels waar de faciliteiten en omstandigheden verre van ideaal zouden zijn. Slechte wifi, een gebrek aan frisse lucht (afgesloten ramen) en belabberde hygiëne. De Kazachse Joelia Poetintseva deelde op social media een video waarop te zien is dat een muis door haar hotelkamer loopt.

De spelers die niet in isolatie zitten, mogen vijf uur per dag naar buiten om te trainen. De bewoners van Melbourne zien ondertussen de invasie van tennissers met lede ogen aan. Middelkoop: "Ik denk niet dat we hier heel erg welkom zijn. Dat merk je aan de berichtgeving." Te gek voor woorden Middelkoop heeft nog meer om zich zorgen over te maken. De komende twee weken kan hij niet trainen met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo. De Salvadoriaan zat op een vlucht vanuit Los Angeles waar coronabesmettingen werden vastgesteld en moet in isolatie. "Ik moet straks gaan spelen met iemand met wie ik niet heb kunnen trainen. En ik train nu twee weken met iemand met wie ik niet ga spelen. Het is eigenlijk te gek voor woorden." Als op 8 februari de Australian Open van start gaan, zou de tennisbubbel door alle maatregelen coronavrij moeten zijn.