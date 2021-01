NOS Voetbalpodcast #134: 'Feyenoord voelde aan dat Ajax niet top was'

In de NOS Voetbalpodcast is er uiteraard ruim aandacht voor de Klassieker van afgelopen zondag. Presentator Arno Vermeulen spreekt met Jan Roelfs, Jeroen Grueter en Jeroen Elshoff over het duel dat Ajax maar nipt won van Feyenoord (1-0).

Het viertal is er van overtuigd dat de Rotterdammers meer verdienden in de Johan Cruijff Arena. "Had wat meer met de borst vooruit begonnen", vertelt Elshoff. "Al is dat natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan tegen Ajax."

Roelfs: "Ajax was gewoon bijzonder slecht. Feyenoord voelde aan dat Ajax niet top was."

Verder onder meer aandacht voor de mogelijke transfer van Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke 04, de strijd tussen PSV-trainer Roger Schmidt en scheidsrechter Bas Nijhuis, en AZ.