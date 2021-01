Succescoach Verhaeren aan de slag bij Duitse zwembond

Jacco Verhaeren is gestrikt door de Duitse zwembond. De 51-jarige Brabander gaat in samenwerking met het nationale coachingsteam een nieuw trainingsconcept ontwikkelen voor met name de korte zwemnummers van 50 tot 200 meter. Hij richt zich daarbij vooral op de jeugdige talenten.

Verhaeren kende in Nederland grote successen met Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband en Ranomi Kromowidjojo, die hij naar olympische titels begeleidde. In 2013 vertrok hij naar de andere kant van de wereld om als hoofdcoach aan de slag te gaan bij de Australische zwembond.

Verhaeren bracht het zwemmen 'Down Under' terug op topniveau, nadat tijdens de Olympische Spelen in Londen 2012 de verwachte successen waren uitgebleven. Toen bleek dat de Olympische Spelen van 2020 in Tokio een jaar zouden worden uitgesteld, besloot Verhaeren naar Nederland terug te keren.