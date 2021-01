Wel of geen avondklok? Burgemeesters komen vanavond met advies

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort vindt een avondklok een slecht idee , heeft hij al laten weten. "Het is niet passend op dit moment. De besmettingsaantallen dalen, ook in Amersfoort", zei hij eerder. Bolsius is bezorgd over de handhaving en onduidelijkheid over wie wel en wie niet de straat op mag. "Je zet druk op winkels, want er is een kortere periode om boodschappen te doen."

Jorritsma is bang dat Nederland in maart met dezelfde situatie zit als het Verenigd Koninkrijk. "Met ambulances in de rij voor het ziekenhuis. Dan gaat iedereen zeggen dat we het besluit over de avondklok eerder hadden moeten nemen."

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven is geen tegenstander van het instellen van een avondklok, mits er bij het veiligheidsberaad voldoende overtuiging is dat de maatregel werkt. Die argumenten zijn er volgens hem nu niet, stelde hij gisteravond in de talkshow Op1. Burgemeesters zijn volgens hem wel bereid om "heel positief mee te denken".

Sommige burgemeesters maken zich zorgen over de handhaafbaarheid van de avondklok. Ook vragen ze zich af of er voldoende bewijs is, dat het instellen een positief effect heeft op de besmettingsaantallen.

Vanavond wordt er mogelijk meer duidelijk over het instellen van een avondklok. Burgemeesters komen aan het einde van het wekelijkse overleg van het Veiligheidsberaad met een advies aan het demissionaire kabinet over de ingrijpende maatregel. Dat advies is niet bindend.

De avondklok, mogelijk tussen 20.00 uur en 04.00 uur, moet voorkomen dat mensen bij elkaar op bezoek gaan. Het moet de kans op besmettingen verkleinen.

Hoeveel effect zo'n tijdelijk verbod heeft, is volgens kenners lastig in te schatten. Jan Kluytmans, hoogleraar en hoofd medische microbiologie in het Amphia Ziekenhuis in Breda, zegt dat het afhangt van hoe mensen ermee omgaan. "Het kan dat mensen de activiteiten die ze 's avonds wilden doen, dan 's middags gaan doen", zei hij bij Op1.

Een avondklok verlaagt de r-waarde met ongeveer 10 à 15 procent, zegt Kluytmans, die verwijst naar een onderzoek in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science. Volgens hem hebben ze in België goede ervaringen met de avondklok; de cijfers van onze zuiderburen zijn ook meegenomen in het onderzoek.

De afgelopen dagen dalen de coronacijfers en de r-waarde zit nu net onder de 1. Maar maatregelen als het sluiten van scholen, winkels en horeca, zijn voor de nieuwe Britse variant niet voldoende, stelt Kluytmans. Het demissionaire kabinet is bezorgd over die veel besmettelijkere variant. "In de Britse variant zit een toename. We zien in andere landen, Engeland en Portugal bijvoorbeeld, dat die variant is geëxplodeerd."

Hoekstra verwacht later deze week duidelijkheid

Minister Hoekstra van Financiën verwacht later deze week meer duidelijkheid over het al dan niet instellen van een avondklok, zei hij vanochtend na afloop van een overleg met de betrokken ministers. "Een avondklok is een zeer zwaar middel, en gezien het verleden van ons land ook gevoelig", aldus de minister.

De situatie met de Britse mutatie is volgens Hoekstra zorgelijker dan ooit tevoren. Daar staat volgens hem tegenover dat het vaccineren is begonnen.

De Tweede Kamer is niet enthousiast over de maatregel. Verschillende partijen vinden het een te zwaar middel, dat de vrijheid van burgers te veel aantast. In een debat vorige week smeekte demissionair premier Rutte Kamerleden om het middel niet te blokkeren.

De politie bereidt zich voor op de handhaving. Er zijn veel meer politieagenten op straat nodig, stelde Willem Woelders, commandant corona bij de nationale politie. Ook moeten sommige taken een tijd worden stilgelegd.