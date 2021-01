Met estafettemedailles omhangen Van der Meer beëindigt zwemcarrière

Maud van der Meer heeft een punt achter haar zwemcarrière gezet. De 28-jarige specialiste op de vrije slag gaat zich richten op haar maatschappelijke carrière in de (sport)diëtiek.

Van der Meer kende vooral succes met de estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag, waarmee ze - hoewel ze alleen in de series aan de start verscheen - op de WK langebaan van 2011 goud won. Daarna volgden nog WK-zilver in 2015 en WK-brons in 2017. Op de kortebaan veroverde de Brabantse in 2014 twee wereldtitels: op de 4x50 vrij en 4x100 vrij.

Er hangen ook twee gouden EK-medailles op de langebaan in haar prijzenkast. In 2016 zwom ze met het Oranjekwartet naar de zege op de 4x100 vrij en de 4x100 vrij gemengd. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar Nederland vierde werd, kwam Van der Meer alleen in de series in actie.

Geen Tokio

Ze had na de geboorte van haar zoon Mason in mei 2018 haar zinnen op een volgend olympisch optreden gezet, maar wist zich na een geslaagde terugkeer aan de nationale top bij de Rotterdam Qualification Meet in december niet voor Tokio te plaatsen. Naast de gevestigde namen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk bleven ook Marrit Steenbergen en Kim Busch haar voor.