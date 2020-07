Trekkers blijven verboden bij protesten in Groningen

Boeren mogen de komende dagen nog steeds geen trekkers gebruiken bij hun demonstraties in Groningen. Het verbod daarop blijft tot in ieder geval maandag staan, oordeelt de rechtbank Noord-Nederland.

De rechter voerde onder meer aan dat er sprake is geweest van zeer gevaarlijke situaties met tractoren. Boeren reden bijvoorbeeld op Groningen Airport Eelde, vanwaar de traumahelikopter van het UMCG moet kunnen wegvliegen. Ook zei ze dat het geen absoluut verbod op demonstratie is, maar een inperking daarvan.

Teleurgesteld

Farmers Defence Force (FDF) had het kort geding aangespannen. De actiegroep vindt dat de trekkers vanwege de symbolische waarde bij de demonstraties horen. "Alsof je de regenboog van de homo's af zou nemen", zei Mark van den Oever van FDF in de rechtszaal. De Veiligheidsregio Groningen, die het verbod maandag had ingesteld, zei dat demonstranten moedwillig de openbare orde verstoren en verkeersregels negeren.

Sieta van Keimpema van FDF noemt de uitspraak teleurstellend en zegt dat de democratie verloren heeft. "De coronacrisis is aangegrepen om demonstraties met een trekker te verbieden. Maar juist in een trekker ben je van de rest afgeschermd. Als je wel mag demonstreren en bij elkaar mag staan, zijn de risico's op corona veel groter. Dat is onlogisch, onbegrijpelijk", zegt ze. Ze wijst er ook op dat acties die door FDF zijn georganiseerd, niet uit de hand zijn gelopen.

Ook de Veiligheidsregio's Drenthe en Friesland hebben trekkerprotesten verboden. FDF zegt binnenkort met Drenthe in gesprek te gaan.

Stikstofplannen

Bij een protest van boeren in het Drentse Wijster hield de politie gisteren 63 betogers aan, onder wie zeven minderjarigen. Sinds eind vorige week protesteerden boeren op meerdere plaatsen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn onder meer tegen een nieuwe maatregel van landbouwminister Schouten, die de uitstoot van stikstof uit mest wil verlagen door in het veevoer minder eiwit toe te staan.