Brand bij chemisch bedrijf Gouda

Bij het chemisch bedrijf Croda Europe BV in Gouda heeft vanmorgen brand gewoed in een opslagtank. Volgens de brandweer is de brand inmiddels uit.

Bekeken wordt of de brand andere opslagtanks heeft aangetast. Er zijn geen gewonden gevallen.

De eerste melding van de brand kwam rond 10.30 uur. Het pand ligt net buiten het centrum, meldt Omroep West.

Croda is een oleochemisch bedrijf. Het houdt zich bezig met de chemische bewerking van plantaardige en dierlijke oliën en vetten tot basisgrondstoffen. Croda maakt bijvoorbeeld grondstoffen voor biologisch afbreekbare smeerolie.