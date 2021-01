De uitzending van 18 januari

Zorgen over twee epidemieën

Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich ernstige zorgen over de verspreiding van de Britse coronamutatie in Nederland. Dat blijkt uit het meest recente advies. "... Er kan worden geconcludeerd dat we te maken hebben met twee virusvarianten die zich in de bevolking met verschillende snelheden lijken te verspreiden en de facto leiden tot twee aparte corona-epidemieën", schrijft OMT-voorzitter Jaap van Dissel.

We spreken gezondheidseconoom Koen Pouwels, die met collega's in Oxford onderzoek doet naar de Britse variant en de Britse regering adviseert.