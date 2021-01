PvdA draagt Lilianne Ploumen voor als lijsttrekker

Lilianne Ploumen wordt als het aan het PvdA-bestuur ligt de nieuwe lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigen bronnen in de partij.

Komende zaterdag houdt de partij een digitaal congres om de lijst, inclusief lijsttrekker, definitief vast te stellen.

Ploumen wordt dan de opvolger van Lodewijk Asscher, die vorige week terugtrad vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Ze stond als nummer 3 op de lijst en trad de afgelopen dagen al op als waarnemend fractievoorzitter.

De 58-jarige Ploumen heeft ruime ervaring in Den Haag. In kabinet Rutte II was ze minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de laatste vier jaar was Ploumen vice-fractievoorzitter.