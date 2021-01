PvdA draagt Lilianne Ploumen voor als lijsttrekker

Lilianne Ploumen wordt als het aan het PvdA-bestuur ligt de nieuwe lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigen bronnen in de partij.

Zaterdag houdt de partij een digitaal congres om de lijst, inclusief lijsttrekker, definitief vast te stellen.

Ploumen wordt dan de opvolger van Lodewijk Asscher, die vorige week terugtrad vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Ze stond als nummer 3 op de lijst en trad de afgelopen dagen al op als waarnemend fractievoorzitter. Daarvoor was ze al vice-fractievoorzitter.

Minister en voorzitter

De 58-jarige Ploumen heeft ruime ervaring in Den Haag. In kabinet Rutte II was ze minister voor Ontwikkelingssamenwerking. In die rol verwierf ze internationaal enige faam door de oprichting van She Decides. Daarmee zamelde ze geld in voor seksuele voorlichting en veilige abortus in ontwikkelingslanden. Ze startte dat initiatief toen president Trump de financiering beëindigde van organisaties die vrouwen helpen bij abortus.

Ploumen kwam na haar ministerschap in de Kamer met voorkeurstemmen. Ze stond bij de verkiezingen van 2017 op plaats 10 van de PvdA-lijst, terwijl de partij negen zetels haalde. Van 2007 tot en met 2012 was Ploumen voorzitter van de PvdA.

Als het lijsttrekkerschap van Ploumen komend weekend definitief wordt, is ze de eerste vrouwelijke partijleider van de sociaaldemocraten.

Vorige week noemde Ploumen het vertrek van Asscher een klap: