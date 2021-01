Navalny in rechtszaal: proces tegen mij is nieuw niveau van wetteloosheid

Agenten voor het politiebureau in Moskou waar Navalny wordt vastgehouden - EPA

De Russische oppositieleider Navalny heeft het proces tegen hem "een nieuw niveau van wetteloosheid" genoemd. Verder wil hij dat journalisten aanwezig kunnen zijn bij de zittingen, is te zien in een video vanuit de rechtbank die zijn woordvoerder op Twitter plaatste.

"Ik heb vaak gezien hoe de rechtsstaat belachelijk wordt gemaakt, maar de opa in zijn bunker is nu zo bang (...) dat het Wetboek van Strafvordering gewoon wordt verscheurd en op de vuilnisbelt wordt gegooid", zei Navalny, doelend op de Russische president Poetin. De Russische gevangenisdienst wil dat Navalny voor 3,5 jaar achter de tralies verdwijnt, omdat hij de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf die hem in 2014 werd opgelegd zou hebben geschonden. Gisteren werd hij bij terugkeer in Rusland, ruim vijf maanden na zijn vergiftiging die hij ternauwernood overleefde, meteen opgepakt op het vliegveld in Moskou. Vanuit het buitenland is forse kritiek geuit op Rusland vanwege de arrestatie. Navalny werd na zijn aanhouding overgebracht naar een politiebureau in Moskou, zegt een bondgenoot van Navalny. Vandaag is meteen de zaak tegen hem begonnen.

Rusland noemt in een reactie de aandacht voor de zaak-Navalny vanuit het Westen "kunstmatig". Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gebruiken landen de zaak om burgers af te leiden van binnenlandse problemen. 'Zeer serieuze kwestie' Onder meer de Verenigde Staten, Italië en Duitsland hebben na Navalny's aanhouding kritiek geuit op Rusland. "We constateren met grote bezorgdheid dat zijn detentie de laatste is in een reeks pogingen om Navalny en andere oppositieleden en onafhankelijke opiniemakers die kritiek hebben op de Russische autoriteiten het zwijgen op te leggen", zei de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo. Italië eist dat Navalny direct wordt vrijgelaten. "De arrestatie van Navalny bij zijn aankomst in Rusland is een zeer serieuze kwestie, die ons zorgen baart. We vragen om de onmiddellijke vrijlating. En we verwachten dat zijn rechten gerespecteerd worden", twitterde minister Luigi Di Maio van Buitenlandse Zaken.

Ook de Duitse buitenlandminister Heiko Maas wil dat de oppositieleider meteen wordt vrijgelaten. In een verklaring zei Maas dat Rusland zich aan de eigen grondwet en internationale verplichtingen moet houden die de bescherming van mensenrechten garandeert. "Deze principes gelden uiteraard ook voor Navalny. Hij moet meteen worden vrijgelaten." Minister Blok van Buitenlandse Zaken laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Hij voegt eraan toe dat de verantwoordelijken voor de vergiftiging van Navalny voor de rechter moeten komen.

De Britse vaccinatieminister Zahawi zegt te vrezen voor de gezondheid van Navalny. "Buitenlandse zaken gaat nog reageren op de arrestatie", zei Zahawi tegen Sky News. "Maar we maken ons zorgen om zijn gezondheid en veiligheid. En we willen dat de Russische overheid uitlegt waarom vergif is gebruikt tegen Navalny." Zijn collega-buitenlandminister, Dominic Raab, eist ook Navalny's vrijlating en zegt dat Rusland zich in plaats van Navalny te vervolgen zich beter druk kan maken om het feit dat er een chemische aanval heeft plaatsgevonden op zijn grondgebied. De Europees president Charles Michel en buitenlandchef Josep Borrell hebben eveneens kritiek geuit op de aanhouding, net als de EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland. Die laatste drie willen dat Europa maatregelen neemt tegen Moskou. De directeur van Amnesty International in Rusland Natalia Zviagina noemt de arrestatie "nog meer bewijs" dat Rusland hem het zwijgen probeert op te leggen. "Zijn detentie geeft enkel de noodzaak aan om zijn beweringen te onderzoeken dat hij werd vergiftigd door (Russische) agenten die handelden op bevel van de hoogste kringen." Bekijk hier de beelden van de arrestatie:

Navalny landt in Moskou en wordt direct gearresteerd - NOS