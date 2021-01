Europese landen eisen van Rusland onmiddellijke vrijlating Navalny

Vanuit het buitenland is forse kritiek geuit op Rusland vanwege de arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalny. Hij werd gisteren op het vliegveld van Moskou aangehouden nadat hij vijf maanden in Duitsland had verbleven na een vergiftiging.

Hij is na zijn aanhouding overgebracht naar een politiebureau in Moskou, zegt een bondgenoot van Navalny. Zijn advocaten zeggen nog geen contact met hem te hebben gehad sinds zijn arrestatie.

Onder meer de Verenigde Staten, Italië en Duitsland hebben kritiek geuit op Rusland. "We constateren met grote bezorgdheid dat zijn detentie de laatste is in een reeks pogingen om Navalny en andere oppositieleden en onafhankelijke opiniemakers die kritiek hebben op de Russische autoriteiten het zwijgen op te leggen", zei de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo.

Italië eist dat Navalny direct wordt vrijgelaten. "De arrestatie van Navalny bij zijn aankomst in Rusland is een zeer serieuze kwestie, die ons zorgen baart. We vragen om de onmiddellijke vrijlating. En we verwachten dat zijn rechten gerespecteerd worden", twitterde minister Luigi Di Maio van Buitenlandse Zaken.