'Vaccineren van huisartsen start toch nog deze week'• Kabinetsbesluit avondklok op z'n vroegst woensdag

Deze en volgende week worden huisartsen gevaccineerd met het Moderna-vaccin, dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een verklaring. Dat is sneller dan verwacht en heeft te maken met de opkomst van de Britse variant van het coronavirus. Overige zorgverlenende medewerkers in de huisartsenzorg worden waarschijnlijk in de tweede week van februari gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.

Over het moment waarop huisartsen gevaccineerd zouden worden ontstond de afgelopen weken veel discussie. Huisartsen hadden er bezwaar tegen dat veel van hen pas in februari gevaccineerd zouden worden. Huisartsen lopen een verhoogd risico omdat ze vaak in aanraking komen met coronapatiënten. De LHV eiste vorige week nog van minister De Jonge van Volksgezondheid dat hij 15.000 Pfizer-vaccins beschikbaar zou stellen voor huisartsen en medewerkers op de huisartsenspoedzorg. De Jonge wilde hier toen niet aan.

Nu is hij toch om, blijkt uit de verklaring die volgens LHV met het ministerie van VWS is opgesteld. Het Moderna-vaccin was op 25 januari bij een deel van de huisartsen voorzien. Door de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen snel te vaccineren. Zij hebben een belangrijke rol in de vaccinatiestrategie van het kabinet, en moeten daarom zelf beschermd zijn wanneer het vaccin toegediend wordt.

"Met deze prognoses en de druk die dit geeft op de directe covid-spoedzorg, is het van groot belang dat we de huisartsenspoedzorg overeind kunnen houden. Juist ook vanwege hun belangrijke rol in de vaccinatiestrategie", aldus demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge in het persbericht van LHV.

15.000 huisartsen en spoedzorgmedewerkers krijgen deze en volgende week het Moderna-vaccin. Na 28 dagen volgt een tweede prik. Voor de overige 23.000 zorgverlenende medewerkers blijft de eerdere afspraak voor de prik met het AstraZeneca-vaccin staan.