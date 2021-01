Politie houdt rekening met avondklok vanaf donderdag • Beraad burgemeesters morgen

Demissionair minister Hoekstra van Financiën verwacht later deze week meer duidelijkheid over het al dan niet instellen van een avondklok. Dat zei hij na afloop van een overleg met de bij de coronacrisis betrokken ministers van het kabinet.

"Een avondklok is een zeer zwaar middel, en gezien het verleden van ons land ook gevoelig. Voordat je het gaat doen, moet je heel goed afwegen wat verstandig is. Daar zijn we met experts over in gesprek", aldus de minister. De situatie met de Britse mutatie is volgens Hoekstra zorgelijker dan ooit tevoren. Daar staat volgens hem tegenover dat het vaccineren gelukkig is begonnen.

Volgens Hoekstra zit het kabinet nu in een moeilijk proces. Er is volgens de minister al heel veel vanuit "de gereedschapskist al op tafel gegooid", en over wat je nu nog kan laten ze zich door experts heel goed adviseren. Hij verwacht later deze week meer duidelijkheid.