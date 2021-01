Nog 15 mensen vast na protest Museumplein • 'Economie China groeide in coronajaar'

In Londen wordt nog voor het einde van deze maand begonnen met een proef waarbij mensen 24 uur per dag ingeënt kunnen worden. Dat heeft minister Zahawi, die verantwoordelijk is voor de inzet van coronavaccins, bekendgemaakt. Na de pilot in Londense ziekenhuizen, wordt gekeken of en hoe dat programma kan worden uitgebreid. De vaccinatiestrategie in het land richt zich nu nog primair op tachtigplussers en mensen in verzorgingshuizen.

Zahawi kondigde de proef aan in een gesprek met de Britse nieuwszender Sky News. Hij waarschuwt dat er nu nog wel "forensisch te werk moet worden gegaan" om ervoor te zorgen dat de zwaksten als eerste worden ingeënt. "De tachtigplussers moeten beschermd worden en de openingstijden van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds werken veel beter voor mensen boven de tachtig. Als je bij de andere leeftijdsgroepen aankomt, wordt het steeds makkelijker voor mensen om 's avonds laat of 's ochtends vroeg te gaan."

Omdat de voorraden van het vaccin nu beperkt zijn en de Britse regering voor half februari de kwetsbaarsten wil beschermen, zijn de verruimde openingstijden volgens Zahawi nu nog niet optimaal. "Als het je alleen maar om aantallen te doen is - om snelheid en niet precisie - dan werkt het heel goed om 24 uur per dag in te enten. Als je precies wil zijn en bescherming wil bieden aan de zwaksten, in combinatie met snelheid, dan moeten we op deze manier doorgaan."

Volgens Zahawi worden er in het Verenigd Koninkrijk nu gemiddeld 140 mensen per minuut ingeënt. "Dat is het gemiddelde, dus sommige regio's doen het beter." Hij verwacht dat de snelheid verder wordt opgevoerd als er de komende weken meer grote vaccinatiecentra worden geopend. Mensen die een eerste dosis hebben gehad, krijgen de tweede volgens Zahawi binnen twaalf weken.