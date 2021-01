Meer pakketjes te laat, maar minder klachten over kerstpost

Zo hoort de bond regelmatig klachten dat de bezorger wel een briefje in de brievenbus doet, maar niet aanbelt. "Eigenlijk kan dat niet." De Consumentenbond doet momenteel uitgebreid onderzoek naar de pakketbezorgers. De conclusies worden in februari of maart verwacht.

Dat er veel pakjes te laat zijn bezorgd, zoals uit het Q&A-onderzoek blijkt, staat niet op zichzelf. De Consumentenbond stelde op verzoek van de NOS een lijst samen met de top-10 van bedrijven waarover vorig jaar de meeste klachten binnenkwamen. Op de plekken één tot en met vier staan postbedrijven en een webshop: PostNL (met ruim 8800 klachten), DHL (bijna 3000 klachten), Bol.com (ruim 1500 klachten) en DPD (1300 klachten). Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal klachten over PostNL met 36 procent, over DPD kwamen 84 procent meer klachten binnen.

Volgens Quix hebben heel veel mensen ook lokaal gekocht, in de verwachting dat die cadeaus dan wél op tijd binnen waren. "Vier op de tien consumenten hebben bij de plaatselijke winkelier of winkelketen besteld. Sommige winkeliers hebben in een paar dagen tijd zelfs een eigen bezorgdienst opgetuigd. Dat tekent toch wel de veerkracht van veel ondernemers. Want cadeaus kwamen op die manier mooi op tijd."

"Als die maatregelen niet waren genomen, waren er nog veel meer pakketjes te laat bezorgd", aldus Frank Quix van Q&A. "Want gezien de omstandigheden vind ik het nu best een goede score. Er is heel veel meer besteld en zeker toen in de kerstperiode die lockdown kwam, waren mensen wel zo'n beetje genoodzaakt om cadeautjes online te bestellen."

Met de kerstpost ging het afgelopen seizoen een stuk beter. Een op de vijf kaarten viel pas na de feestdagen op de deurmat, in 2019 was dat een op de vier. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het jaarlijkse onderzoek van marktonderzoeker Q&A, waaraan meer dan 2500 consumenten meededen. Daarbij kan het zijn dat mensen hun kaarten te laat op de bus hebben gedaan, waardoor ze na de Kerst werden bezorgd.

Webwinkels en pakketbezorgers hebben in de feestmaand december - procentueel gezien - meer pakketjes te laat bezorgd dan in december 2019. Met Sinterklaas en Kerstmis arriveerde 3,3 procent van de pakketjes te laat, een jaar daarvoor was dat 1,8 procent.

PostNL zegt in een reactie dat je die 8800 klachten moet afzetten tegen bijvoorbeeld 1,7 miljoen bezorgde pakketjes per dag en - vlak voor Kerst - 14 miljoen kerstkaarten die PostNL per dag bezorgde. "Dat zijn toch enorme aantallen. Wij onderzoeken zelf ook de klanttevredenheid, en die is volgens ons in 2020 juist gestegen", aldus een woordvoerder van PostNL.

"Om het getal van de Consumentenbond in context te plaatsen: dat is 0,000027 klacht per bezorgd pakket. Of anders gezegd: 1 klacht op 37.500 bezorgde pakketten. Gelukkig krijgen onze bezorgers aan de deur vooral heel veel dankbaarheid en vriendelijkheid voor het werk dat zij, ook in tijden van corona, blijven doen."

DPD zegt in een reactie dat het in piekperiodes enorm veel pakketten per dag bezorgt. "Uit onze interne metingen blijkt dat wij ook in deze periode in 98,5 procent van de gevallen pakketten binnen de marge van één uur ten opzichte van de afgesproken tijd bezorgen."

Het bedrijf heeft de uitkomsten van het onderzoek van de Consumentenbond gezien. "Wij zullen proberen te achterhalen hoe het komt dat DPD in dit onderzoek op de vierde plek eindigt."