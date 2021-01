Van de Zandschulp zat op coronavlucht; grandslamdebuut begint met isolatie

Het eerste grandslamtoernooi van tennisser Botic van de Zandschulp heeft een vervelende aanloop voor hem. Hij zat vrijdag op een van de coronavluchten naar de Australian Open en moet twee weken in isolatie.

Dat betekent dat Van de Zandschulp - net als 71 andere spelers die tijdens hun vlucht ook in de buurt van een besmet persoon zijn geweest - zijn hotelkamer niet af mag.

Andere Nederlanders mogen wel trainen

Alle andere tennissers die in Melbourne zijn - zoals Robin Haase, Arantxa Rus en Wesley Koolhof - zitten ook twee weken in quarantaine, maar hoeven niet in isolatie. Zij mogen vijf uur per dag trainen op het tennispark.

Toernooidirecteur Craig Tiley liet weten dat de Australian Open ondanks het groeiend aantal speler in isolatie gewoon op 8 februari zal beginnen.