Wekdienst 18/1: start vaccineren bewoners verpleeghuizen • Kort geding Parkeerwekker

De dag start met wat zon, maar in de middag neemt de bewolking verder toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 4 tot 7 graden.

Goedemorgen! Het is vandaag Blue Monday - de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. En vandaag wordt gestart met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg.

Wat heb je gemist?

Na het protest gistermiddag op het Museumplein in Amsterdam zitten nog vijftien mensen vast, op verdenking van openlijke geweldpleging. Het protest tegen het kabinet en het coronabeleid was vooraf door de gemeente en door de rechter verboden. In totaal werden 115 mensen aangehouden.

De gemeente Amsterdam zegt dat er onder de 2000 demonstranten een groep van zo'n 250 mensen was die duidelijk uit was op confrontaties. Ze haalden stenen uit de straat en gooiden die naar de politie. Ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich.

Dit zijn beelden van het Museumplein gistermiddag: