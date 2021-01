Gewelddadige zondag blijft uit, maar FBI vreest voor aanval op Biden van binnenuit

Ambtenaren in de Verenigde Staten maken zich zorgen over een aanval van binnenuit tijdens de inauguratie van aankomend president Joe Biden. Door de dreiging wordt de achtergrond van alle 25.000 leden van de Nationale Garde die bij het evenement in Washington aanwezig zijn door de FBI doorgelicht.

Na de bestorming van het Capitool op 6 januari is de angst voor een incident tijdens de inauguratie, aanstaande woensdag, toegenomen. Persbureau AP schrijft over de onrust die er nu is bij veiligheidsdiensten die zich met het evenement bezighouden.

Een hoge legerfunctionaris zegt tegen het persbureau dat het beveiligingspersoneel alert moet zijn op een mogelijke interne dreiging. Hij waarschuwde dat leidinggevenden zich bewust moeten zijn van problemen binnen hun gelederen naarmate de inhuldiging nadert. Tot nu toe hebben zich nog geen zorgwekkende gebeurtenissen voorgedaan.

"Tussen de mensen die het Capitool bestormden, zat ook een handjevol politieagenten en militairen", zegt correspondent Lucas Waagmeester in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus ze gaan al die troepen nu nog een keer door de databases halen." Daarnaast worden de militairen getraind om afwijkend gedrag bij collega's te herkennen.

De 25.000 militairen die nu ingezet worden, zijn er ongeveer drie keer zoveel als tijdens een normale inauguratie. De FBI wil nu al die namen extra screenen, voordat ze straks met zware wapens in de buurt komen van het podium waar Biden en Harris beëdigd worden. "Het tekent echt de gespannen sfeer en nervositeit die hangt rond de inauguratie waar Amerika de komende drie dagen nog doorheen moet."

Weinig animo protesten

De onrust die gisteren verwacht werd bleef uit. De FBI waarschuwde vorige week dat de autoriteiten in de Verenigde Staten rekening moesten houden met gewapende protestacties bij de staatsparlementen. Daarom schaalde een aantal staten op, maar grote demonstraties bleven uit. In verschillende staten werden slechts handjesvol gewapende milities waargenomen. De politiemacht die was opgetrommeld, was in de meeste gevallen veel groter dan het aantal Trump-aanhangers. Het kwam niet tot ongeregeldheden.

Onder meer in Michigan waren wel wat betogers te zien: