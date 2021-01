FBI licht veiligheidstroepen door uit angst voor aanval van binnenuit op Biden

Ambtenaren in de Verenigde Staten maken zich zorgen over een aanval van binnenuit tijdens de inauguratie van aankomend president Joe Biden. Door de dreiging wordt de achtergrond van alle 25.000 troepen van de Nationale Garde die bij het evenement in Washington aanwezig door de FBI doorgelicht.

Na de dodelijke bestorming van het Capitool op 6 januari is de angst voor een incident tijdens de inauguratie aanstaande woensdag toegenomen. Persbureau AP schrijft over de onrust die er nu is bij veiligheidsdiensten die zich met het evenement bezighouden.

Een hoge legerfunctionaris zegt tegen het persbureau dat het beveiligingspersoneel zich bewust moet zijn van een mogelijke interne dreiging. Hij waarschuwde dat leidinggevenden zich bewust moeten zijn van problemen binnen hun gelederen naarmate de inhuldiging nadert. Tot nu toe hebben zich nog geen zorgwekkende gebeurtenissen voorgedaan.

Weinig animo protesten

Ook de onrust die gisteren verwacht werd bleef uit. De FBI waarschuwde vorige week dat de autoriteiten in de Verenigde Staten rekening moesten houden met gewapende protestacties bij de staatsparlementen. Daarom schaalde een aantal staten op, maar grote demonstraties bleven uit. In verschillende staten werden slechts handjesvol betogers waargenomen. De politiemacht die was opgetrommeld, was in de meeste gevallen veel groter dan het aantal Trump-aanhangers. Het kwam niet tot ongeregeldheden.