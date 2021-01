Virgin Orbit lanceert succesvol raket vanaf Boeing 747

Het is het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit zondag gelukt om een raket vanaf een vliegende Boeing 747 de ruimte in te lanceren. Op een hoogte van ongeveer 10 kilometer werd de raket van het vliegtuig afgekoppeld om vervolgens tien satellieten van NASA in een baan rond de aarde te brengen.

Het is de bedoeling dat Virgin Orbit, het ruimtevaarbedrijf van de bekende zakenman Richard Branson, gaat meedoen op de commerciële markt om satellieten in een baan om de aarde te brengen. Op die markt is SpaceX, van Tesla-topman Elon Musk, nu de bekendste speler.

Virgin Orbit bewandelt een heel ander pad dan de concurrentie om dat doel te bereiken. Waar andere ruimtevaartbedrijven een raket vanaf de grond lanceren, gebruikt Virgin Orbit een omgebouwde Boeing 747 voor de lancering. Deze stijgt op met een raket onder zijn vleugels. Eenmaal op hoogte wordt de 21 meter lange raket vervolgens richting de ruimte gelanceerd.

Het vliegtuig van Virgin, genaamd Cosmic Girl, steeg gisteren op in Californië en wierp de raket boven de Stille Oceaan van zich af. Het bedrijf is tevreden over de missie en spreekt in een verklaring van een "ideale" lancering. Acht maanden geleden mislukte de eerste demonstratievlucht nog. Het bedrijf wil voor de volgende missie overstappen op commerciële opdrachten.

Op Twitter deelde het bedrijf beelden van de lancering: