'Feyenoord speelde met luier aan en deed zichzelf tekort tegen Ajax'

Tafel Studio Voetbal - NOS

"Als er één dag was dat Feyenoord had kunnen winnen in de Arena, dan was het vandaag." Aan tafel bij Studio Voetbal werd de eerste Klassieker van het seizoen, die met 1-0 werd gewonnen door Ajax, uitgebreid besproken. "Ik heb me met name gestoord aan de manier waarop Feyenoord aan de wedstrijd begon", was Pierre van Hooijdonk duidelijk. "Ze speelden in de Arena met een luier aan. Ze ondernamen zelf helemaal niks." Van Hooijdonk zag daar, net als de andere gasten aan tafel, na twintig minuten verandering in komen. Feyenoord zette meer druk en dat haalde volgens de analist een eerdere uitspraak van trainer Dick Advocaat volledig onderuit. "Hij zegt dat hij geen ploeg heeft die druk kan zetten, maar Ajax is de sterkste ploeg van de competitie en die leggen ze het vuur na aan de schenen. Dus natuurlijk kunnen ze wel druk zetten!" Initiatief "Als je zo tegen Ajax kan spelen, als je Ajax zo kan vastzetten, dan kan dat ook tegen de rest van de eredivisieclubs", ging Van Hooijdonk verder. "Ga voetballen als Feyenoord zijnde. Je bent een grote club in Nederland, probeer het initiatief te pakken." Ook Giovanni van Bronckhorst, die van 2015 tot 2019 de Rotterdamse topclub onder zijn hoede had, zag in de beginfase een afwachtend Feyenoord. "Het laatste gedeelte van de eerste helft en de tweede helft zette Feyenoord als team meer druk. Feyenoord is dit seizoen heel stabiel en dat was vandaag ook het geval. Ze hebben zichzelf echt tekort gedaan met dit verlies." Toekomst Van Bronckhorst Van Bronckhorst heeft sinds eind vorig jaar alle tijd om de wedstrijden van de Rotterdammers te bekijken. Hij wilde meer tijd doorbrengen met zijn familie in Nederland en nam ontslag bij de Chinese club Guangzhou R&F. Maar de 106-voudig international zou komende zomer wel weer een nieuw avontuur aan willen gaan.

Van Bronckhorst: 'Wel de ambitie om terug te keren als hoofdcoach' - NOS

"Uiteindelijk heb ik wel de ambitie om terug te keren als hoofdcoach en deze zomer zou wel een mooi moment zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar het buitenland, maar wel iets dichter bij huis dan China." Van Bronckhorst sprak zijn droom uit om ooit bij een van de clubs in het buitenland aan de slag te gaan waar hij ook als speler actief is geweest. "Barcelona, Arsenal, maar ook Rangers is een mooie club." Ook het bondscoachschap sluit hij niet uit, al denkt hij niet dat dat snel op zijn pad zal komen. "Dat is voor iedere trainer iets geweldigs. Dan kan je met de beste spelers en talenten van het land werken. Als die kans een keer komt, zou het geweldig zijn."

In Studio Voetbal bespraken presentator Sjoerd van Ramshorst, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen en Giovanni van Bronckhorst niet alleen de Klassieker. Ook de problemen van Feyenoord op de transfermarkt en de situatie van Quincy Promes, die in de belangstelling zou staan van Spartak Moskou, kwamen ter sprake. Bekijk hier de hele uitzending terug. Heb je de samenvatting Ajax-Feyenoord nog niet gezien? Dat kan hier.

Voormalig spits Van Hooijdonk nam de spitsen van Ajax en Feyenoord die zondag in het veld stonden, Sébastien Haller en Nicolas Jørgensen, ook onder de loep. "Ze lijken best wel op elkaar, zijn beiden sterk in de lucht. Haller was betrokken bij de enige goal van de wedstrijd en Jørgensen vond ik een heel goede wedstrijd spelen. Hij vertoont signalen van het kampioensjaar." Toch zag Van Hooijdonk ook dat Jørgensen nog niet genoeg vertrouwen heeft. "Hij loopt mee te verdedigen, maar een spits hoeft dat in principe niet te doen." Gevoelige jongen "Het lijkt erop dat hij weer terug in vorm aan het komen is", voegde Van Bronckhorst toe. "Maar het is wel een hele gevoelige jongen. Hij heeft vertrouwen nodig. De komst van Pratto is misschien ook wel een signaal voor hem geweest dat hij weer aan de bak moest. In potentie vind ik Jørgensen een geweldige spits."

'Haller en Jørgensen lijkt best wel op elkaar, maar Jørgensen mist vertrouwen' - NOS

Klaas-Jan Huntelaar, die Ajax als invaller nog drie belangrijke punten bezorgde afgelopen donderdag in het duel met Twente, kwam niet in actie tegen Feyenoord wegens een blessure en heeft wellicht zijn laatste minuten in het Ajax-shirt al achter de rug. Een terugkeer naar Schalke 04, waar hij al eens speelde, lonkt. Maar Ibrahim Afellay twijfelt of Huntelaar de overstap naar Schalke 04 moet maken. "Je komt in een elftal terecht dat over het algemeen op de middenlijn speelt, dus je zal veel mee moeten verdedigen. Daar ligt niet zijn kracht, dus in die zin zou ik het niet doen als ik hem was." Toch zou hij het wel snappen als de 37-jarige spits zijn carrière afsluit bij de Bundesliga-club. "Die club heeft een speciale plek in zijn hart. En als hij ze in de Bundesliga houdt, krijgt hij een standbeeld daar."

Van Hooijdonk en Afellay verdeeld over vraag of Huntelaar naar Schalke moet - NOS