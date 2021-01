Koemans Barcelona laat winst Supercup glippen, unieke rode kaart Messi

Lionel Messi en Ronald Koeman - Getty Images

Het is niet de belangrijkste prijs die je als trainer kunt winnen, maar Ronald Koeman zal toch een enorme kater hebben overgehouden aan de finale van de Spaanse Supercup. Hij had met Barcelona bijna zijn eerste beker te pakken, maar moest de winst aan Athletic (2-3) laten. In de 89ste minuut stond Barça nog met 2-1 voor, maar Athletic uit Bilbao maakte vlak voor tijd gelijk en ging na verlenging, waarin het als enige wist te scoren, met de prijs aan de haal. Het is een tegenvaller voor Koeman, die de boel na een stroeve start juist op de rit heeft. Sterspeler Lionel Messi is onder de trainer weer aan het voetballen geslagen en daar plukt het team de vruchten van, met een derde plaats in de competitie tot gevolg.

Koeman na mislopen eerste prijs met Barcelona: 'Heel vervelend dit' - NOS

Voorafgaand aan de finale van de Supercup was het de vraag of Messi na een lichte blessure zou kunnen spelen. Het antwoord was ja, tot blijdschap van Koeman, die in zijn basiself ook plaats had voor Frenkie de Jong en Sergiño Dest. Het leek de avond van Antoine Griezmann te worden. De Fransman, die steeds beter in vorm raakt, zette zijn ploeg twee keer op voorsprong. Zijn tweede leek lange tijd de winnende te worden, totdat Athletic in de negentigste minuut dus gelijkmaakte.

Een balende Lionel Messi moet aftrappen na de goal van Athletic, links van hem Frenkie de Jong - AFP