Grote zorgen bij OMT over Britse variant, 'nu maatregelen nemen'

Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich ernstige zorgen over de verspreiding van de Britse coronamutatie in Nederland. Dat blijkt uit het meest recente advies, waarvan het eerste deel vandaag is gepubliceerd.

Volgens de deskundigen is het van belang om nu maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus in te dammen, onder meer van de nieuwe varianten. Aan wat voor maatregelen het OMT denkt, wordt in dit document niet vermeld.

Volgens de experts is het nodig die maatregelen te nemen "totdat we een gunstig seizoenseffect kunnen verwachten op de verspreiding, en een effect van groepsimmuniteit door doorgemaakte infecties en door vaccinatie". Eerder noemden de experts een avondklok als manier om mensen weer het gevoel te geven dat het belangrijk is om contact met anderen te vermijden.

Reproductiegetal Britse variant boven de 1

Volgens de leden van het OMT blijkt dat het reproductiegetal van het 'oude' coronavirus begin dit jaar net onder de waarde van 1 was, wat betekent dat de epidemie langzaam maar zeker uitdooft. Maar het reproductiegetal van de Britse coronamutatie ligt 30 procent hoger en boven de 1, waardoor die variant zich wel verder verspreidt.

"Kijkend naar de waarde van het r-getal voor deze twee verschillende varianten, kan worden geconcludeerd dat we te maken hebben met twee virusvarianten die zich in de bevolking met verschillende snelheden lijken te verspreiden en de facto leiden tot twee aparte corona-epidemieën", schrijft OMT-voorzitter Jaap van Dissel aan het kabinet.

Geen voorspellingen

Het OMT schat in dat het op dit moment bij zo'n 10 procent van de coronabesmettingen gaat om de Britse coronamutatie, maar in de loop van volgende maand zou dat al 50 procent kunnen zijn. Als dat gebeurt, waarschuwt het Outbreak Management Team, zal de huidige afname van het aantal infecties, ziekenhuisopnames en IC-opnames stagneren en in maart weer stijgen. Vanaf april kan dat dan leiden tot een hernieuwde grote druk op de zorg.

"Om deze reden is geen zekere voorspelling meer te doen wanneer de aantallen ziekenhuis- en IC-opnames teruggekeerd zijn op het niveau passend bij het risiconiveau 'waakzaam'", schrijft Van Dissel.

Op dit moment geldt in heel Nederland het risiconiveau 'zeer ernstig'. In het advies van vorige week zei het OMT nog te verwachten dat het niveau eind februari of begin maart zou kunnen worden teruggebracht naar 'waakzaam'.