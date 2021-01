Zware veiligheidsmaatregelen VS om verwachte betogingen, maar het blijft rustig

Beveiliging in Washington D.C. - EPA

De FBI waarschuwde vorige week dat de autoriteiten in de Verenigde Staten rekening moesten houden met gewapende protestacties vandaag bij de staatsparlementen. Daarom schaalde een aantal staten op en werden in meerdere grote steden extreme veiligheidsmaatregelen ingezet. Vooralsnog is het er echter rustig. De veiligheidsmaatregelen werden genomen om de staatsparlementen te beschermen tegen het soort geweld dat op 6 januari bij de bestorming van het Capitool te zien was. Zo loopt er in Washington D.C. bijvoorbeeld veel meer politie rond, is de Nationale Garde ingezet, zijn ramen dichtgetimmerd en staan er veel hekken rondom de overheidsgebouwen. In verschillende steden zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen:

Politie staat klaar om in te grijpen maar vooralsnog is het rustig in de Verenigde Staten - NOS