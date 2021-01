Burgemeester Amersfoort: 'De situatie vraagt nu niet om een avondklok'

avondklok - anp

Volgens Haagse bronnen overweegt het kabinet het invoeren van een avondklok. Het kabinet bespreekt de optie morgen binnen de coalitie en met de burgemeesters van de veiligheidsregio's. De burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, vindt het een slecht idee. "Het is niet passend op dit moment. De besmettingsaantallen dalen, ook in Amersfoort." De avondklok, tussen 20.00 en 04.00 uur, moet voorkomen dat mensen bij elkaar op bezoek gaan. Het moet de kans op besmettingen verkleinen. Maar Bolsius zegt: "Mensen moeten naar buiten kunnen. Om gezond te blijven." Het argument van het kabinet is de zorg over de veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. In Groot-Brittannië en Ierland, waar het aantal besmettingen explosief stijgt, heeft die variant desastreuze gevolgen voor de zorg. "Ik snap dat men kijkt naar Londen. Tijdens de eerste golf kon je naar Bergamo wijzen, je kunt altijd naar iets wijzen. Het is evenwichtsbalk lopen, maar de situatie is hier nu niet zo dat je een avondklok instelt." Gezond blijven "We hebben gezegd: we doen een lockdown. Na Kerst zie je de cijfers naar beneden gaan. De beelden uit Londen, en de aanwezigheid van de Britse variant in Nederland, vind ik onvoldoende aanleiding voor een avondklok. De mensen die op straat zijn doen dat om een beetje in beweging te blijven, en dat is belangrijk om te doen."

Quote Handhaven is best ingewikkeld en als het aantal besmettingen laag blijft, wordt het draagvlak steeds minder. Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort

Bij het handhaven van de avondklok ziet de burgemeester ook een aantal praktische problemen. "Het aantal mensen dat kan handhaven is te laag, politiemensen en boa's. Je krijgt een hele discussie: wie mag er wel op straat? Met welke vergunningen? OV naar nul, winkels dicht voor achten, aanleveren van voedsel brengt een bedrijf als Picnic dan in de problemen. Je zet druk op winkels want er is een kortere periode om boodschappen te doen." Gerichte maatregelen vindt de burgemeester veel logischer. "Krijg zicht op waar het virus zit. Daar moet je maatregelen nemen. Het is makkelijker een verzorgingshuis waar een uitbraak plaatsvindt op slot te doen, dan willekeurig de samenleving sluiten." Draagvlak De burgemeester wordt wel geacht het beleid uit te voeren. "Dat zal ik ook loyaal doen. Maar je moet wel reëel zijn, ook in draagvlak. Mensen moeten zelf binnenblijven. We zijn geen politiestaat, dat willen we niet zijn. Handhaven is best ingewikkeld en als het aantal besmettingen laag blijft, wordt het draagvlak steeds minder." Bolsius zegt dat ook als vader. "Middelbare scholieren gingen eind vorig jaar nog naar school. Bij mij zeiden ze: 'Pap, we mogen buiten met z'n drieën staan, op school zitten we met 500 leerlingen. In functie van burgemeester én als ouder heb ik daar elke dag mee te maken." De echtgenote van Bolsius werkt op de intensive care van een ziekenhuis. "Via haar krijg ik ook de nodige info. Als daar mensen liggen waarvan het gezin met zestien man Sinterklaas zat te vieren, kan je zes avondklokken doen, maar het heeft geen zin."