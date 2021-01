Ten Hag prijst strijdend Ajax: 'Op wilskracht zege eruit gesleept'

Ajax-trainer Erik ten Hag druk aan het coachen in de Klassieker - Pro Shots

De laatste jaren was Ajax-Feyenoord amper spannend. Vaak wonnen de Amsterdammers overtuigend. Maar zondagmiddag mazzelde Ajax met de 1-0 zege in de Klassieker. "Het was billenknijpen", erkende matchwinner Ryan Gravenberch na afloop. De thuisploeg begon sterk, maar raakte naarmate de wedstrijd vorderde, de controle kwijt. "Het was een wedstrijd met twee gezichten", concludeerde Ajax-trainer Erik ten Hag. "Wij startten overtuigend en maakten een geweldige goal. Daarna werd Feyenoord beter." In blessuretijd kregen de Rotterdammers twee grote kansen op de gelijkmaker en kwam Ajax goed weg. "We hebben de overwinning op wilskracht eruit gesleept", aldus Ten Hag. "We hebben voor elke meter gestreden. Soms moet je zo winnen."

Ten Hag blij met vechtlust Ajax: 'Op wilskracht de zege eruit gesleept' - NOS

Vanaf de bank zag de Tukker hoe Feyenoord dicht bij de 1-1 was. "Hij had erin gekund, maar wij hadden de 2-0 moeten maken. Dan zat de wedstrijd in het slot. Die kansen hebben we gehad." Matchwinner Gravenberch De fraaie goal van Gravenberch in de eerste helft bleek de winnende. "Ik kreeg de bal van Sébastien Haller, nam aan en kon eigenlijk al schieten, maar toen kwam de kap, zocht ik een hoekje uit en schoot ik met links binnen", omschreef de middenvelder zijn actie. Hij moest de strijd halverwege wel geblesseerd staken. Zijn onderrug was de boosdoener. "Daar heb ik al jaren last van. Soms is het er weer. De laatste weken voelde ik het al en vandaag kon ik niet meer verder."

Matchwinner Gravenberch kon niet meer verder: 'Last van mijn onderrug' - NOS

Of het te maken heeft met vermoeidheid, nu Ajax in korte tijd veel toppers speelt? Gravenberch: "Misschien een beetje, maar daar doen we het ook voor. We moeten fit zijn en laten zien dat we dit kunnen." De 18-jarige Amsterdammer sloot het weekend voor de familie Gravenberch in stijl af. Zijn oudere broer Danzell Gravenberch wist zaterdagavond - ook met een fraai geplaatste bal - al te scoren voor Sparta tegen PSV. "Welke er mooier was? Ik denk toch wel die van mij", glunderde de jongste van de broers Gravenberch.