Feyenoord wil niet meer onderschat worden: 'Laten zien dat we meekunnen'

De 1-0 nederlaag bij Ajax was vanwege een reeks gemiste kansen erg zuur voor Feyenoord, maar het duel was voor aanvoerder Steven Berghuis en trainer Dick Advocaat wel de bevestiging dat de Rotterdammers tot veel in staat zijn.

"Als iedereen fit is, doen we gewoon mee met dit soort ploegen. Daarin worden we zeker onderschat", liet Berghuis na afloop van het duel weten. "We hebben vandaag laten zien wat ik al wist: er zit heel veel kwaliteit in dit elftal."

Advocaat niet verrast door sterk Feyenoord

Ook Advocaat kwam tot eenzelfde conclusie: "Het zal er heel goed uit. De jongens hebben laten zien mee te kunnen doen. Dat verrast me niet, maar het is voor dit Feyenoord wel een compliment."

Bij winst waren de Rotterdammers de nieuwe koploper geweest, nu zakt de ploeg van de tweede naar de vierde plaats.