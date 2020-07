'Froome zette zijn concurrentie al op dag één op grote achterstand'

Niet eerder was het verschil tussen Chris Froome en de nummer twee in het klassement zo klein als dit jaar. Rigoberto Urán strandde op 54 seconden van de viervoudig Tourwinnaar. Toch werd de 104de Ronde van Frankrijk niet zo spannend als menig wielervolger had verwacht en gehoopt.

Volgens Thijs Zonneveld heeft Froome de Tour misschien al wel op dag één gewonnen, in de verregende tijdrit in Düsseldorf. "We hoopten op een open Tour, omdat Froome in de voorbereiding niet zo dominant was als de afgelopen jaren. Maar in die tijdrit deelde hij op twee vlakken al een tik uit.

'Val de Sky-ploeg maar eens aan'

"Het was een mentale tik, omdat zowel hij als zijn ploeg in orde bleek (Geraint Thomas greep daar de gele trui, red.). Het was ook meteen een tik in het klassement, want Urán, Richie Porte, Romain Bardet, Simon Yates en Daniel Martin werden meteen op grote achterstand gezet."