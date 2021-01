Vragen na lockdown verpleeghuizen Oost-Groningen: 'Er is geen creatieve oplossing'

Familieleden van bewoners van elf verpleeg- en zorgcentra in het oosten van Groningen hebben moeite met de lockdown die er vrijdag is afgekondigd. Zorgorganisatie Oosterlengte zette de maatregel in om te voorkomen dat de besmettelijke Britse variant van het virus de verzorgingshuizen binnenkomt. Toch is er ook begrip voor de situatie.

"Het is heel erg. Meer voor mijn moeder dan voor mezelf", zegt Boukje Kramer tegen RTV Noord. Haar 87-jarige moeder woont in een zorgcentrum in Nieuwolda. "Als die besmetting komt, dan hou je het toch niet tegen", zegt ze. "Nu is het tot 25 januari dicht. Maar voor hetzelfde geld is het in april nog zo. En dan? Dat is voor de bewoners niet goed."

"Het moet toch mogelijk zijn één vaste bezoeker toe te laten?", vraagt Gré Lenting zich hardop af. Lenting is al bijna 28 jaar mantelzorger van de 97-jarige mevrouw Koops, die ook in het zorgcentrum in Nieuwolda woont. "Ze zeggen dat het nodig is omdat de Britse mutatie van het virus op de loer ligt. Maar hoelang moeten we dit dan nog volhouden? Nog maandenlang? Dat is onmenselijk", zegt Lenting. "Ik zou graag willen dat Oosterlengte wat creatiever zou zijn met het bedenken van oplossingen."

'Ik kwam er iedere dag'

"Ik vind de maatregelen helemaal terecht", zegt Riëtte Puister. Haar 87-jarige moeder zit binnen bij het raam van het zorgcentrum. Het raam staat een beetje open, zodat Puister van buitenaf toch met haar moeder kan praten. "Veiligheid voor alles. Het is gewoon een kwetsbare groep, dan moet je geen risico's nemen. Momenteel is dit de enige mogelijkheid."

Annechien ten Have bezocht haar 93-jarige moeder dagelijks in een zorgcentrum in Beerta. Ze hielp haar moeder met het eten, iets wat voorlopig niet meer kan. "Rationeel gezien begrijp ik het wel. Maar gevoelsmatig vind ik het lastig. Ik kwam er iedere dag en nu opeens niet meer", zegt Ten Have. "Misschien had Oosterlengte eerder kunnen nadenken over maatregelen, het was al langer duidelijk dat de Britse variant eraan kwam."