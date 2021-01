Willem Engel niet meer op kieslijst Vrij en Sociaal Nederland, maar weet van niets

Willem Engel staat niet langer op de kieslijst van de partij Vrij en Sociaal Nederland voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Met de komst van de voorman van Viruswaarheid was een "actiepartij in huis gehaald" en dat was niet de bedoeling, zegt oprichter en partijleider Bas Filippini in een verklaring tegen het ANP.

In de partij zou ruzie zijn ontstaan over de kandidatuur van Engel, die zich verzet tegen de coronamaatregelen. Volgens Filippini is partijvoorzitter Anna Zeven opgestapt omdat Engel op de derde plek was gezet. Zeven zelf ontkent dat tegen het AD.

Engel en Zeven weten van niets

Ook Willem Engel zegt tegen de krant van niets te weten. Hij eist samen met Zeven dat Filippini zijn uitspraken intrekt.

Bij Vrij en Sociaal Nederland is nu een interim-bestuur aangesteld en een aantal leden op de kieslijst is geschorst. VSN heeft geen partijprogramma, maar werkt met thema's die door de partijleden worden aangedragen. De speerpunten zijn vrijheid, "echte democratie" en ondernemerschap. De partij noemt zich meer een volksbeweging dan een partij, bestaande "uit betrokken burgers".