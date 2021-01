Ajax haalt opgelucht adem na benauwde zege in spannende Klassieker

Koploper Ajax heeft een aanval van Feyenoord met pijn en moeite af weten te slaan. In een spannende 189ste Klassieker, de eerste in een lege Johan Cruijff Arena, wonnen de Amsterdammers met 1-0 dankzij een doelpunt van Ryan Gravenberch.

Normaal gesproken is bij een Klassieker de spanning op de tribunes al uren vooraf voelbaar en komt het tot een climax op het veld. Nu begon het duel in een wandeltempo. Feyenoord zakte in en Ajax speelde de bal rustig rond, zonder daarbij gevaarlijk te worden.

Dick Advocaat, die op zijn 73ste zijn debuut maakte in een Klassieker, gaf in de spits de voorkeur aan Nicolai Jørgensen boven nieuweling Lucas Pratto. Ridgeciano Haps startte als linksbuiten. Sinisterra begon op de bank.

Na de goal werd Feyenoord moediger. De Rotterdammers gingen meer naar voren en dat leverde een grote kans op voor Haps, na een slimme pass van Steven Berghuis. Haps treuzelde, waardoor Ajax-doelman André Onana uit kon komen en redding kon brengen.

In blessuretijd van de eerste helft was Jens Toornstra dicht bij de gelijkmaker, maar hij schoot in het zijnet. Namens Ajax, dat voor rust 69 procent balbezit had, zorgde Haller even daarvoor met een kopbal voor gevaar.

Blessure Gravenberch, afgekeurde goal Jørgensen

Doelpuntenmaker Gravenberch moest de strijd in de rust staken vanwege een rugblessure. Jurgen Ekkelenkamp was zijn vervanger. Ook in de tweede helft was het niveau, zeker vergeleken met de topper Ajax-PSV van vorige week (2-2), niet al te hoog.

Feyenoord kwam meer en meer in de wedstrijd, terwijl Ajax moe leek te worden. Na een uitgespeelde aanval kreeg Berghuis een vrije schotkans, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen.

De bezoekers voelden dat er wat te halen viel en maakten ook een goal. Jørgensen scoorde, maar zag zijn treffer afgekeurd worden. Aangever Toornstra stond namelijk buitenspel.