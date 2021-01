Nieuw record voor Lewandowski bij winst Bayern München op Freiburg

Nog nooit was een Bundesliga-speler zo trefzeker in de eerste helft van het seizoen als Robert Lewandowski. De spits van Bayern München maakte in het met 2-1 gewonnen duel tegen SC Freiburg één doelpunt en kwam daarmee op 21 goals in zestien wedstrijden.

Al vroeg in de wedstrijd was het raak voor Lewandowski. De 32-jarige Pool rondde van dichtbij een voorzet van Thomas Müller af en zette Bayern München zo op voorsprong.