Bankzitter Van de Beek ziet geen doelpunten bij Liverpool-United

De topper in de Premier League tussen Liverpool en Manchester United is geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer is nog wel koploper. Donny van de Beek bleef negentig minuten lang op de bank.

Liverpool staat na het 0-0 gelijkspel al drie Premier League-wedstrijden droog. Na het doelpunt van Sadio Mané in de twaalfde minuut van de wedstrijd tegen West Bromwich Albion op 27 december, scoorde de kampioen van vorig jaar niet meer. Dat is de langste serie wedstrijden zonder doelpunten sinds maart 2005.

Collega-keeper De Gea moest ook nog even zijn best doen om zijn doel schoon te houden. De doelman van Manchester United keerde een afstandsschot van Thiago.

Ook na rust zochten beide ploegen de aanval, maar werden er weinig kansen gecreëerd. Pas een kwartier voor tijd ontvlamde de wedstrijd enigszins. De grootste kansen waren voor de bezoekers. Fernandes stuitte van dichtbij op doelman Alisson, die even later ook knap redding bracht op een hard schot van Paul Pogba.

Tottenham Hotspur haalde eerder op de dag opgelucht adem na de overwinning op Sheffield United. De ploeg van José Mourinho en Steven Bergwijn gaf in de laatste uitduels de winst namelijk steeds uit handen in de slotfase.

De wedstrijd was nog maar vier minuten onderweg toen Serge Aurier bij de eerste paal vanuit een hoekschop binnenkopte. De toon was direct gezet, helemaal nadat Harry Kane vanaf de rand van het zestienmetergebied vlak voor rust de score had verdubbeld.

Bergwijn verlost

Hoewel Sheffield in de eerste helft weinig in te brengen had en na dertig minuten pas met een eerste schot op goal kwam, was het toch David McGoldrick die namens Sheffield na rust de aansluitingstreffer op zijn naam mocht schrijven.

Heel lang mocht de thuisploeg echter niet hopen op een stunt tegen Tottenham, want drie minuten later maakte Tanguy Ndombélé op aangeven van Bergwijn met een weergaloze boogbal de 3-1.

Bergwijn was daarmee ook van de hatelijke nul af; in elf gespeelde wedstrijden had hij nog niet gescoord of een assist op zijn naam gekregen.