Bankzitter Van de Beek ziet doelpuntloze Liverpool-United, City profiteert

De topper in de Premier League tussen Liverpool en Manchester United is geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer is nog wel koploper. Donny van de Beek bleef negentig minuten lang op de bank.

Manchester City profiteerde van het puntenverlies van de concurrenten, door thuis met 4-0 van Crystal Palace te winnen. Uitblinker Kevin De Bruyne leverde in het duel zijn honderdste assist in het lichtblauwe shirt.

City heeft nu de minste verliespunten in de Premier League.