VVV ziet derde zege van 2021 minuut voor tijd uit handen glippen

Bijna had VVV-Venlo ook zijn derde wedstrijd van 2021 gewonnen, maar een fraaie uithaal van sc Heerenveen-speler Benjamin Nygren gooide een minuut voor tijd roet in het eten. In Limburg werd het 1-1.

VVV was twaalf minuten eerder op voorsprong gekomen. Het doelpunt werd dit keer niet gemaakt door eredivisietopscorer Georgios Giakoumakis (hij staat op zestien goals), maar door Joshua John. Hij krulde de bal binnen.

Even geen goal van de twee topscorers

"Georgios heeft zes goals gemaakt in de vorige twee wedstrijden, een wereldprestatie. Mooi dat ik nu een keer scoor", aldus John. "De 1-1 van Heerenveen was trouwens ook mooi. Ook een buitenspeler in plaats van de spits."

Heerenveen-spits Henk Veerman staat met elf goals tweede op de topscorerslijst achter Giakoumakis.