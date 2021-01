Krol snelt onbedreigd naar Europese sprinttitel, zilver voor Otterspeer

Krol is klasse apart op 1.000 meter en pakt eerste Europese sprinttitel - NOS

Bij de EK sprint in Heerenveen heeft Thomas Krol voor de eerste keer in zijn loopbaan de Europese titel veroverd. Krol maakte op de slotdag geen fouten en hield zijn ploeggenoot Hein Otterspeer en de Duitser Joel Dufter ruim achter zich in het algemeen klassement.

Op de afsluitende 1.000 meter was de 28-jarige Krol net als zaterdag een klasse apart. De Nederlands kampioen reed in Thialf naar 1.08,02 en was ruim een seconde sneller dan zijn naaste belager Otterspeer, die met een tijd van 1.09,08 genoegen moest nemen met het zilver in het sprintklassement.

Otterspeer had 0,32 seconde moeten goedmaken op Krol om de Europese titel te kunnen pakken. De Russische tegenstander van de Nederlander, Viktor Moesjtakov, ging meteen na de start onderuit, waardoor Otterspeer niet van hem kon profiteren.

Degelijke 500 meter

Krol begon de tweede dag van de EK sprint als klassementsleider. Op de 500 meter reed hij naar een degelijke tijd van 35,30.