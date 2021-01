Krol heeft Europese sprinttitel voor het grijpen na degelijke 500 meter

Viktor Moesjtakov was zaterdag de snelste op de 500 meter, maar bij zijn tweede poging kwam hij niet verder dan 35,09. De Rus staat vierde in het klassement, achter de Duitser Joel Dufter.

Titelverdediger Kai Verbij ging zaterdag op de eerste 500 meter onderuit en speelt geen rol meer in het klassement. Hij ging nog wel van start op de tweede 500 meter. Dat bleek niet voor niks: Verbij won de rit en reed met 34,58, zijn snelste tijd ooit in Thialf.

Als Krol geen fouten maakt op de 1.000 meter, dan is de kans heel klein dat Otterspeer hem nog kan gaan bedreigen in de strijd om de titel. Zaterdag moest Otterspeer namelijk 0,78 toegeven op de Nederlandse specialist op de kilometer.

Otterspeer maakte op de 500 meter wel iets goed op zijn Nederlandse ploeggenoot, maar niet genoeg om de leiding van Krol over te nemen. Na een valse start reed Otterspeer naar een teleurstellende tijd van 35,12. Zaterdag was hij 0,27 seconde sneller op de eerste 500 meter.

Bubbel

De EK sprint en de EK allround zijn de eerste internationale schaatswedstrijden van het seizoen. Alle deelnemers moesten een negatieve coronatest overleggen om mee te mogen doen aan het toernooi.

De internationale schaatstop verblijft in totaal vijf weken in een bubbel in Heerenveen. Na dit weekend volgen namelijk nog twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden in Thialf.