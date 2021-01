FC Groningen poetst na rust achterstand weg tegen FC Twente

Tien minuten later stond het zelfs 0-2 voor de ploeg van Ron Jans, die zijn oude werkgever trof. Basisdebutant Thijs van Leeuwen schoot de bal op aangeven van Luka Ilic in de verre hoek.

Zonder de tegen Ajax geblesseerde geraakte Vaclav Cerny (einde seizoen) en Jayden Oosterwolde nam Twente het initiatief in de eerste helft. Dat leidde na twaalf minuten tot de openingstreffer. Dario Dumic kopte raak uit een corner.

Het duel tussen de subtoppers FC Groningen en FC Twente is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De Enschedeërs scoorden voor rust twee keer, de Groningers kwamen na de pauze sterk terug.

Groningen kon de aansluitingstreffer niet forceren, al kreeg het via Tomas Suslov nog wel een prima mogelijkheid. De Slowaak stuitte op Twente-doelman Joël Drommel.

Trainer Danny Buijs greep in de rust in en bracht drie wissels tegelijk. Een van hen, Ramon-Pascal Lundqvist, gaf koud in het veld een puntgave assist op Ahmed El Messaoudi, die de 1-2 aantekende.

Zevende goal

Twente kraakte en moest ook de gelijkmaker incasseren. Jørgen Strand Larsen gaf Kiki Pierie in een direct duel het nakijken en maakte uit een voorzet van Gabriel Gudmundsson zijn zevende goal van het seizoen.

In het vervolg kwamen beide ploegen in de onderhoudende wedstrijd niet meer tot scoren. Groningen blijft zesde, Twente zevende. Het gat tussen de subtoppers bedraagt drie punten.