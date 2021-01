Griekse officials onder de loep na onthulling seksueel misbruik zeilkampioene

Ook de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis liet zich over de beweging uit. "Ik steun haar niet alleen als premier, maar ook als echtgenoot, vader en gewone burger", liet hij op Facebook optekenen.

De woorden van Bekatorou zorgden voor veel beroering en een soort #meetoo-beweging in de Griekse sportwereld. Na de zeilster lieten zeker vier andere vrouwelijke oud-topsporters ook weten ooit seksueel misbruikt te zijn door officials: verspringster Niki Bakogianni, waterpoloster Mania Bikof en zwemster Rabea Iatridou.

De 43-jarige Bekatorou, de olympisch kampioene van 2004 in de 470-klasse, onthulde tijdens een teleconferentie over seksueel misbruik dat ze in 1998 op een hotelkamer zelf ook is misbruikt. Nota bene door iemand die nog steeds een hoge functie bij de Griekse zeilbond heeft.

In Griekenland heeft een openbaar aanklager onderzoek aangekondigd naar seksueel misbruik door sportofficials. Zeilkampioene Sofia Bekatorou bracht de zaak donderdag aan het rollen.

Bekatorou hield al die jaren haar mond over het voorval, omdat ze vreesde dat anders haar zeilcarrière in gevaar zou komen.

Misbruik op hotelkamer official

Volgens Bekatorou werd ze in 1998 in de voorbereiding op de Spelen van Sydney door een official op zijn hotelkamer uitgenodigd voor een teambespreking. De zeilster verliet de kamer naar eigen zeggen "uitgeput en vernederd".

Bekatorou hield de naam van de official geheim, maar de zeilbond heeft inmiddels om het ontslag gevraagd van vice-voorzitter Aristidis Adamopoulos. Hij bekleedt zijn functie al sinds 1997 en wordt verdacht van het misbruik van Bekatorou.

Twee andere bestuursleden van de Griekse bond zijn opgestapt. Volgens hen uit onvrede over de eerste reactie van de zeilbond na de beschuldigingen van Bekatorou. In die verklaring werd gesproken over een "onfortuinlijk incident".